В воскресенье, 12 декабря, в Вероне на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч семнадцатого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют местная «Верона» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток рефери Хуана Луки Сакки из Треи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Верона



«Мастифы» на данный момент находятся в середине турнирной таблицы, что является для них привычным ареалом обитания с момента возвращения в элитное первенство в сезоне-2019/20. Хорватский наставник Игор Тудор старается подтянуть своим подопечным одновременно и игру в нападении, и привести в порядок оборонительные действия, однако получается в итоге нечто среднее, далекое от баланса, что в итоге оборачивается результатами на три фронта. Единственное, что можно справедливо отметить, – в матчах с участием «Вероны» никогда не бывает скучно, против какого соперника она бы не играла.

Опробовал на себе сопротивление «желто-синих» туринский «Ювентус» (1:2), после чего неаполитанский «Наполи», наверное, поверил, что в родных стенах сможет избежать подобной участи с итоговой потерей очков (1:1). А немногим ранее был еще и римский «Лацио» (4:1), после матча против которого в Маурицио Сарри полетели первые критические стрелы в большом количестве. Туда же можно было отнести и игру против «Милана», но это был тот самый редкий случай, когда «Скалигеры» просто не дожали соперников (2:3). В итоге, оказалось, что три поражения кряду на старте были лишь пылью в глаза оппонентам, а за последние 13 туров команда всего проиграла два раза, что уже говорит о многом.

Аталанта



Подопечные Джан Пьеро Гасперини имели шанс сделать свою весеннюю часть сезона очень интересной, но ограничились лишь на просто «интересной», проиграв посреди недели испанскому «Вильярреалу» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (2:3), в результате чего заняли лишь третью строчку, и теперь продолжат евросезон в Лиге Европы УЕФА. Однако, не только лишь сам факт неудачи в домашней игре, в которой «Богиня» изначально считалась фаворитом, должен тревожить ее наставника. «Оробичи» были вынуждены сыграть на день позже запланированного, в четверг, из-за очень сильного снегопада, который сорвал планы по подготовке команды к решающей игре.

Именно поэтому «Аталанта» могла бы рассчитывать на возможность ротации, если бы играла против соперника немногим «поудобнее», но теперь будет вынуждена вновь выставлять основу, однако без дисквалифицированного за перебор желтых карточек Руслана Малиновского. В противном случае, с выдающейся серией из пяти кряду побед в чемпионате придется попрощаться, чем теоретически смогут воспользоваться все конкуренты, кроме «Милана», который дежурным образом потерял очки накануне. «Аталанта», как минимум, останется четвертой по итогам тура, даже в случае поражения, однако «Наполи» будет играть дома против не менее коварного, чем «Верона», «Эмполи», поэтому «Богине» необходимо задуматься над собственным успехом.

Ориентировочные составы



«Верона»: Монтипо – Касале, Чеккерини, Фараони – Лазович, Тамез, Велозу, Барак – Капрари, Илич – Симеоне.

«Аталанта»: Муссо – Толой, Паломино, Демирал – Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Мехле – Пашалич, Пессина – Сапата.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что «Аталанта» в предстоящей игре продлит свою победную серию, несмотря на серьезную усталость, однако соперники создадут ей немало проблем. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

12 декабря, воскресенье