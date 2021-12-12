Нарушил принципы. Киммих решил сделать прививку от коронавируса

Ранее полузащитник был против вакцинации

  • 12.12.2021 16:57
  • 590 просмотров
  • 3 комментария
Нарушил принципы. Киммих решил сделать прививку от коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Баварии», полузащитник Йозуа Киммих, который ранее отказывался вакцинироваться, передумал. Футболист признался, что сделает прививку.

«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», - сказал Киммих.

Напомним, в ноябре Киммих заразился коронавирусом. Ранее игрок отказался от вакцинации.

Отметим, что из-за осложнений в связи с коронавирусом Киммих пропустит остаток года.

Источник — Sport Bild

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 12.12.2021 17:32
    0
    Ну у него вопрос заключался в семизначной сумме контракта. А наши люди всех и вся собираются пересидеть...
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 12.12.2021 17:21
    0
    Молодець, здоровий глузд переміг, конспірологи, ідіть нахер зі своїми антивакцинаторськими виступами
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    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 12.12.2021 17:18
    0
    Пізно спохватився. Якщо вже важко перехворів, то найближчим часом думай, як відновити кондиції.
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