Нарушил принципы. Киммих решил сделать прививку от коронавируса

Один из лидеров «Баварии», полузащитник Йозуа Киммих, который ранее отказывался вакцинироваться, передумал. Футболист признался, что сделает прививку.

«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», - сказал Киммих.

Напомним, в ноябре Киммих заразился коронавирусом. Ранее игрок отказался от вакцинации.

Отметим, что из-за осложнений в связи с коронавирусом Киммих пропустит остаток года.