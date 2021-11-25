Он не хотел вакцинироваться. Бавария заявила, что у Киммиха коронавирус

Ранее футболист не сыграл с «Динамо» в Киеве

  • 25.11.2021 09:29
  • 687 просмотров
  • 5 комментариев
Он не хотел вакцинироваться. Бавария заявила, что у Киммиха коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о том, что положительный тест на коронавирус сдал 26-летний Йозуа Киммих.

Футболист ныне пребывает на карантине, и чувствует себя хорошо.

Ранее Киммих отказывался вакцинироваться от коронавируса, объясняя это недостаточной изученностью действия медицинского препарата на организм человека.

Источник — ФК Бавария

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 25.11.2021 09:56
    +1
    Sonnenaufgang, 25.11.2021 09:36
    Ну зато у него теперь будет предостаточно времени, чтобы изучить действие вакцины на организм человека. Все нормальные люди уже сделали прививки и забыли про это, а многие всё чего-то боятся и ждут, когда короновирус застанет их врасплох.
    Там же написано, что нормально себя чувствует.
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    zac1310
    zac1310, 25.11.2021 10:02
    0
    DICTATOR_UA , 25.11.2021 09:50
    Кімміх плоскоземець
    Вы, ребят, такие же плоскоземцы, если так упрощенно понимаете действительность, и все, кто не хотят прививаться для вас скопом ненормальные. Причин много, и они разные, не всё в жизни белое-черное
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    infreader
    infreader, 25.11.2021 10:02
    0
    Які злобні вакси в коментах)))
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    Sonnenaufgang
    Sonnenaufgang, 25.11.2021 09:36
    -1
    Ну зато у него теперь будет предостаточно времени, чтобы изучить действие вакцины на организм человека. Все нормальные люди уже сделали прививки и забыли про это, а многие всё чего-то боятся и ждут, когда короновирус застанет их врасплох.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
    DICTATOR_UA , 25.11.2021 09:50
    -2
    Кімміх плоскоземець
    Ссылка
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