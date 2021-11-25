Он не хотел вакцинироваться. Бавария заявила, что у Киммиха коронавирус

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о том, что положительный тест на коронавирус сдал 26-летний Йозуа Киммих.

Футболист ныне пребывает на карантине, и чувствует себя хорошо.

Ранее Киммих отказывался вакцинироваться от коронавируса, объясняя это недостаточной изученностью действия медицинского препарата на организм человека.