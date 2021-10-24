Киммих опасается вакцинации от коронавируса

Лидер «Баварии» пока не сделал прививку

  • 24.10.2021 10:50
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Киммих опасается вакцинации от коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что пока не спешит делать прививку от коронавируса.

«У меня присутствуют сомнения по поводу вакцинации, особенно из-за сроков исследования прививки. Осознаю свою ответственность. Я соблюдаю гигиенические меры и сдаю анализы каждые несколько дней.

Каждый должен принять решение сам. Не исключаю, что я вскоре сделаю прививку. Просто у меня все еще существуют некоторые опасения», - сказал Киммих.

Отметим, что ранее коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Источник — Sky Sports

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