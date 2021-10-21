Главный тренер Баварии заразился коронавирусом

Юлиан Нагельсманн заразился несмотря на то, что ранее был вакцинирован

  • 21.10.2021 12:25
  • 626 просмотров
  • 0 комментариев
Главный тренер Баварии заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

«Бавария» официально сообщила о том, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.

Вчера днем он почувствовал симптомы простуды и в качестве меры предосторожности ушел на самоизоляцию, пропустив матч Лиги чемпионов против «Бенфики» (победа 4:0).

Как оказалось, не зря. Сегодня Нагельсманн получи результаты теста на коронавирус, который дал положительный результат несмотря на то, что ранее тренер был вакцинирован.

Уже в субботу, 23 октября «Бавария» в Бундеслиге сыграет с «Хоффенхаймом». В этом матче мюнхенцы также будут вынуждены играть в отсутствие своего тренера.

Источник — ФК Бавария

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности