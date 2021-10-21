Главный тренер Баварии заразился коронавирусом

«Бавария» официально сообщила о том, что главный тренер команды Юлиан Нагельсманн заразился коронавирусом.

Вчера днем он почувствовал симптомы простуды и в качестве меры предосторожности ушел на самоизоляцию, пропустив матч Лиги чемпионов против «Бенфики» (победа 4:0).

Как оказалось, не зря. Сегодня Нагельсманн получи результаты теста на коронавирус, который дал положительный результат несмотря на то, что ранее тренер был вакцинирован.

Уже в субботу, 23 октября «Бавария» в Бундеслиге сыграет с «Хоффенхаймом». В этом матче мюнхенцы также будут вынуждены играть в отсутствие своего тренера.