Бавария потеряла одного из лидеров до конца года

Один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих выбыл до конца года. Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».
У 26-летнего хавбека возникли проблемы с легкими из-за последствий коронавируса. Киммих пропустит матчи Бундеслиги против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга».
Коронавирусом Киммих заразился в конце ноября. Ранее игрок отказался от вакцинации.
Источник — ФК Бавария
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.