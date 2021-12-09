Бавария потеряла одного из лидеров до конца года

Один из лидеров «Баварии» Йозуа Киммих выбыл до конца года. Об этом сообщил официальный сайт «Баварии».

У 26-летнего хавбека возникли проблемы с легкими из-за последствий коронавируса. Киммих пропустит матчи Бундеслиги против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга».

Коронавирусом Киммих заразился в конце ноября. Ранее игрок отказался от вакцинации.