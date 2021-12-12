12 декабря в 14:00 состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором сыграют «Черноморец» и «Металлист 1925».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Черноморец – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Черноморец).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
Источник — Sport.ua
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