В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» со счетом 1:0. Единственный гол забил бомбардир «красных дьяволов» Криштиану Роналду с пенальти на 75-й минуте встречи.
Отдельно стоит отметить игру голкиперов обеих команд, которые продемонстрировали несколько фантастических сэйвов.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Голы: Роналду, 75, с пенальти
События матча
|75'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Источник — YouTube
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