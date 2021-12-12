16-й тур
Норвич
0 : 1
Ман Юнайтед
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Норвич — Манчестер Юнайтед — 0:1. Роналду! Видео гола и обзор матча

Лучшими в составах обеих команд стали вратари

  • 12.12.2021 10:36
  • 656 просмотров
  • 2 комментария
Норвич — Манчестер Юнайтед — 0:1. Роналду! Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Норвич» со счетом 1:0. Единственный гол забил бомбардир «красных дьяволов» Криштиану Роналду с пенальти на 75-й минуте встречи.

Отдельно стоит отметить игру голкиперов обеих команд, которые продемонстрировали несколько фантастических сэйвов.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Голы: Роналду, 75, с пенальти

События матча
75' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).

Источник — YouTube

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 12.12.2021 11:13
    0
    Андрій Машко, 12.12.2021 11:07
    Давайте в кожному матчі діачинці пенальті, інакше- розплачеться, по іншому вона забити не може
    Андре, харош бухати, відкрий очі і хускор хочаб
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 12.12.2021 11:07
    -1
    Давайте в кожному матчі діачинці пенальті, інакше- розплачеться, по іншому вона забити не може
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности