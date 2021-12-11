16-й тур
Норвич
0 : 1
Ман Юнайтед
11.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удачная серия продолжается. Роналду забил, МЮ уже около топ-4

Команда приблизилась к зоне Лиги чемпионов

  • 11.12.2021 21:23
  • 659 просмотров
  • 1 комментарий
Удачная серия продолжается. Роналду забил, МЮ уже около топ-4
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что после ухода Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» сперва работал Майкл Каррик, а теперь Ральф Рангник, команда продолжает идти без поражений.

МЮ в матче АПЛ обыграл «Норвич» и продлил удачную серию до шести матчей. Команда набрала 27 очков и поднялась на 5-е место.

У 4-го «Вест Хэма» столько очков, но матч в запасе.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Роналду, 75 (с пен)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 11.12.2021 21:26
    -1
    Пеналь с аутом важней янгбойзов сейчас.
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