Удачная серия продолжается. Роналду забил, МЮ уже около топ-4

Несмотря на то, что после ухода Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» сперва работал Майкл Каррик, а теперь Ральф Рангник, команда продолжает идти без поражений.

МЮ в матче АПЛ обыграл «Норвич» и продлил удачную серию до шести матчей. Команда набрала 27 очков и поднялась на 5-е место.

У 4-го «Вест Хэма» столько очков, но матч в запасе.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (с пен)