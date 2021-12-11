Удачная серия продолжается. Роналду забил, МЮ уже около топ-4

Несмотря на то, что после ухода Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» сперва работал Майкл Каррик, а теперь Ральф Рангник, команда продолжает идти без поражений.
МЮ в матче АПЛ обыграл «Норвич» и продлил удачную серию до шести матчей. Команда набрала 27 очков и поднялась на 5-е место.
У 4-го «Вест Хэма» столько очков, но матч в запасе.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Роналду, 75 (с пен)
Источник — Sport.ua
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