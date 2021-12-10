В субботу, 11 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Норвич» на домашнем стадионе «Карроу Роуд» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Норвич

В ноябре у «канареек» произошли изменения на тренерском мостике: руководство клуба отправило в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке, а вместо него на должность наставника был назначен Дин Смит, ранее возглавлявший «Астон Виллу».

С новым главным тренером «Норвич» набрал 5 очков в последних четырех поединках. Это при том, что перед тем было столько же набрано за 11 туров. Пока подопечные Смита замыкают турнирную таблицу чемпионата, однако от спасительного 17 места их отделяют всего лишь три очка.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» нынешний сезон начали очень неплохо, однако затем их настигла полоса неудач, которая привела к изменениям на тренерском мостике. Последней каплей в чаше терпения руководства клуба стало разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4), который является аутсайдером чемпионата, после чего Уле-Гуннар Сульшер незамедлительно был отправлен в отставку.

Новым главным тренером стал Ральф Рангник, известный по работе с целым рядом клубов немецкой Бундеслиги. Под руководством 63-летнего специалиста «Манчестер Юнайтед» успел выиграть два матча в АПЛ, а также сыграть вничью со швейцарским «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов. Впрочем, та ничья не помешала МЮ выйти в 1/8 финала турнира с первого места. В английском чемпионате клуб занимает 6 место с 24 очками в активе.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Норвич»: Крул – Маккаллум, Ааронс, Хэнли, Омобамиделе, Гилмор, Маклин, Дзолис, Дрмич, Эрнандес, Пукки.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван Биссака, Шоу, Линделеф, Байи, Фред, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

11 декабря, суббота