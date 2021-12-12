Тарас СТЕПАНЕНКО: «С возвращением, Жуниор!»

Хавбек «Шахтера» рассказал о победе над «Александрией» (2:1)

  • 12.12.2021 10:08
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «С возвращением, Жуниор!»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

32-леттний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в поединке 18-го тура УПЛ.

«Отлично поработали. Жуниор Мораес, с возвращением», — написал Тарас после матча.

Степаненко вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный поединок.

Источник — Instagram

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