Тарас СТЕПАНЕНКО: «С возвращением, Жуниор!»

32-леттний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в поединке 18-го тура УПЛ.
«Отлично поработали. Жуниор Мораес, с возвращением», — написал Тарас после матча.
Степаненко вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный поединок.
Источник — Instagram
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