Жуниор МОРАЕС: «Даже когда я терял дух и желание, я не сдавался»

Нападающий донецкого «Шахтера» прокомментировал свое возвращение на поле после тяжелой травмы

  • 12.12.2021 09:29
  • 224 просмотра
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Даже когда я терял дух и желание, я не сдавался»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

34-летний форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал свое возвращение на поле после тяжелой травмы, полученной минувшей весной. В поединке 18-го тура УПЛ с «Александрией» (2:1) Мораес забил победный гол «Шахтера» на 77-й минуте.

«Сегодня день, который войдет в мою историю как один из самых важных.

У моей травмы был протокол возвращения сроком в один год, я не согласился с этим и задался целью вернуться как можно лучше и как можно скорее.

С первого дня после операции я думал, каким будет мое возвращение, это всегда давало мне силы, и в самые трудные моменты я тренировался по четыре раза в день: в 6 утра, в 11 и 16 часов, и я все еще проходил лечение в 20:00, даже в те дни, когда я потерял дух и желание тренироваться или проходить курс лечения, я не сдавался, потому что моя цель была очень ясна.

Вернуться всего за семь месяцев и за первые две минуты игры, вернуться в игру было волшебно, это было особенно и невероятно, но не взялось из ниоткуда, поскольку, когда мне нужно было остановиться, я уже видел этот момент.

Сейчас я могу только поблагодарить Бога, всех своих товарищей по команде и весь клуб, которые верили в меня, и что я смог им помочь, если бы не вы, меня бы сегодня не было. Теперь это официально, я вернулся!», — написал Мораес после матча на двух языках.

Источник — Instagram

(1 голос)

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    Face Control
    Face Control, 12.12.2021 09:36
    +1
    Просто браво!
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