Самуэль Это'О стал президентом Камерунской федерации футбола

Бывший игрок сборной Камеруна будет развивать футбол в родной стране

  • 12.12.2021 02:49
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Самуэль Это'О стал президентом Камерунской федерации футбола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Камеруна Самуэль Это'О выбран президентом Камерунской федерации футбола и будет руководить футболом африканской страны в течение следующих четырех лет.

Это'О победил своего соперника Сейду Мбомбо Нджоя, четвертого вице-президента Конфедерации африканского футбола. В выборах должны были участвовать семь кандидатов, но пять из них отказались от участия в день выборов.

40-летний Это'О пообещал провести широкий спектр реформ для процветания футбола в Камеруне. «Мы должны поставить футбол в центр нашей политики. Наша роль - гарантировать достойную жизнь тем, кто занимается футболом», – сказал экс-футболист.

Бывшая звезда «Барселоны», миланского «Интера» и «Челси» также пообещал построить не менее 10 стадионов за время своего президенства.

Источник — Sport.ua

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