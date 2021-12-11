Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Заря

В воскресенье, 12-го декабря,, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Заря», за которой можно следить здесь.