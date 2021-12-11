Владелец Дженоа: «Мы верим в Шевченко, зимой будет революция»

Владелец «Дженоа» Джош Вондер прокомментировал поражение 1:3 от «Сампдории» в 17-м туре Серии А и рассказал о планах клуба на будущее:

«Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие этого клуба. Мы будем стремиться к этому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для «Дженоа». Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим».