Владелец Дженоа: «Мы верим в Шевченко, зимой будет революция»

Джош Вондер – о планах «Дженоа» на будущее

  • 11.12.2021 14:11
  • 1211 просмотров
  • 1 комментарий
Владелец Дженоа: «Мы верим в Шевченко, зимой будет революция»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Владелец «Дженоа» Джош Вондер прокомментировал поражение 1:3 от «Сампдории» в 17-м туре Серии А и рассказал о планах клуба на будущее:

«Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие этого клуба. Мы будем стремиться к этому, чтобы история этого клуба росла.

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для «Дженоа». Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим».

Источник — Calciomercato

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 11.12.2021 14:38
    0
    Покупайте стартовый состав Баварии, тогда будет толк.
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