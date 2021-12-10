ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа получила нового генерального директора

«Дженоа» официально сообщила о назначении на пост генерального директора 39-летнего немцка Йоханнеса Спорса. Условия контракта не разглашаются.
С 2020 года Спорс был техническим директором «Витесса». Немец был самым молодым функционером на этой должности в голландской Эредивизие.
До этого Спорс работал в скаутской службе немецких клубов – «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Гамбурга».
Ранее от работы в «Дженоа» отказался Вальтер Сабатини.
Источник — ФК Дженоа
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