ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа получила нового генерального директора

Это должность занял Йоханнес Спорс

  • 10.12.2021 18:05
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа получила нового генерального директора
© ФК Дженоа

«Дженоа» официально сообщила о назначении на пост генерального директора 39-летнего немцка Йоханнеса Спорса. Условия контракта не разглашаются.

С 2020 года Спорс был техническим директором «Витесса». Немец был самым молодым функционером на этой должности в голландской Эредивизие.

До этого Спорс работал в скаутской службе немецких клубов – «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Гамбурга».

Ранее от работы в «Дженоа» отказался Вальтер Сабатини.

Источник — ФК Дженоа

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 10.12.2021 18:09
    +1
    Ну немец явно должен дать результат в лучшую сторону.
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