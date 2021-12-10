ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа получила нового генерального директора

«Дженоа» официально сообщила о назначении на пост генерального директора 39-летнего немцка Йоханнеса Спорса. Условия контракта не разглашаются.

С 2020 года Спорс был техническим директором «Витесса». Немец был самым молодым функционером на этой должности в голландской Эредивизие.

До этого Спорс работал в скаутской службе немецких клубов – «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Гамбурга».

Ранее от работы в «Дженоа» отказался Вальтер Сабатини.