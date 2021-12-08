«Нет четкого видения». Известный спортдир отказался работать в Дженоа

Вальтер Сабатини не хочет работать в клубе Андрея Шевченко

  • 08.12.2021 16:23
  • 2284 просмотра
  • 6 комментариев
«Нет четкого видения». Известный спортдир отказался работать в Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Сабатини

Известный спортивный директор Вальтер Сабатини заявил, что отклонил предложение «Дженоа»:

«Я не пойду работать в «Дженоа», потому что у руководства нет четкого видения в управлении клубом. У меня нет желания работать в таких условиях».

Сабатини известен по работе с рядом итальянских клубов, среди которых «Лацио», «Рома» и «Интер».

Ранее команда Андрея Шевченко опустилась на 19-е место в Серии А.

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Комментарии
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 08.12.2021 17:14
    0
    А он знает кто тренер Дженоа?!!!!! Кто то из них двоих делает ошибку
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    vittroy
    vittroy, 08.12.2021 17:14
    0
    цікаво, що буле далі.....Дійсно цікаво🙄
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 08.12.2021 17:04
    0
    Умные люди в такие тонущие команды не идут, даже за большие деньги.
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 08.12.2021 16:53
    0
    Привезли Автобус...
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    WladWest
    online
    WladWest, 08.12.2021 16:54
    -1
    Да, Шева вляпался, не лучший вариант для начала тренерской командной карьеры.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 08.12.2021 17:02
    -2
    До Шевы Дженоа набирало 9/36 = 25 % очков.
    При нем 1/12 = 8,3% .
    В три раза меньше.
    /
    Пропускают чуть меньше, а забивать вообще перестали 0 (после ср. 1,40).
    Пора ехать к Папе Римскому.
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