«Нет четкого видения». Известный спортдир отказался работать в Дженоа

Известный спортивный директор Вальтер Сабатини заявил, что отклонил предложение «Дженоа»:

«Я не пойду работать в «Дженоа», потому что у руководства нет четкого видения в управлении клубом. У меня нет желания работать в таких условиях».

Сабатини известен по работе с рядом итальянских клубов, среди которых «Лацио», «Рома» и «Интер».

Ранее команда Андрея Шевченко опустилась на 19-е место в Серии А.