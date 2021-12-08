«Нет четкого видения». Известный спортдир отказался работать в Дженоа

Известный спортивный директор Вальтер Сабатини заявил, что отклонил предложение «Дженоа»:
«Я не пойду работать в «Дженоа», потому что у руководства нет четкого видения в управлении клубом. У меня нет желания работать в таких условиях».
Сабатини известен по работе с рядом итальянских клубов, среди которых «Лацио», «Рома» и «Интер».
Ранее команда Андрея Шевченко опустилась на 19-е место в Серии А.
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При нем 1/12 = 8,3% .
В три раза меньше.
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Пропускают чуть меньше, а забивать вообще перестали 0 (после ср. 1,40).
Пора ехать к Папе Римскому.
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