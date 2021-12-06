16-й тур
Эмполи
3 : 1
Удинезе
06.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Плохие новости для Шевы. Кальяри сыграл вничью с Торино и обогнал Дженоа

Команда Андрея Шевченко опустилась на предпоследнее место

  • 06.12.2021 23:43
  • 184 просмотра
  • 1 комментарий
Плохие новости для Шевы. Кальяри сыграл вничью с Торино и обогнал Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два заключительных матча 16-го тура Серии А. «Эмполи» дома одержал волевую победу над «Удинезе» благодаря трем голам во втором тайме.

«Кальяри» сыграл вничью с «Торино», благодаря чему набрал 10 очков – столько же у «Дженоа», но сардинцы обогнали команду Андрея Шевченко благодаря лучшей разнице мячей. «Дженоа» опустилась на предпоследнее, 19-е место.

«Эмполи» - «Удинезе» - 3:1
Голы: Стоянович 49, Байрами 59, Пинамонти 78 – Делофеу 22

«Кальяри» - «Торино» - 1:1
Голы: Жоао Педро 53 – Карбони 32 (автогол)

Турнирная таблица Серии А

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    --smart--Forever
    --smart--Forever, 06.12.2021 23:49
    0
    "Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" (с)
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