Плохие новости для Шевы. Кальяри сыграл вничью с Торино и обогнал Дженоа

Состоялись два заключительных матча 16-го тура Серии А. «Эмполи» дома одержал волевую победу над «Удинезе» благодаря трем голам во втором тайме.
«Кальяри» сыграл вничью с «Торино», благодаря чему набрал 10 очков – столько же у «Дженоа», но сардинцы обогнали команду Андрея Шевченко благодаря лучшей разнице мячей. «Дженоа» опустилась на предпоследнее, 19-е место.
«Эмполи» - «Удинезе» - 3:1
Голы: Стоянович 49, Байрами 59, Пинамонти 78 – Делофеу 22
«Кальяри» - «Торино» - 1:1
Голы: Жоао Педро 53 – Карбони 32 (автогол)
Источник — Sport.ua
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