Плохие новости для Шевы. Кальяри сыграл вничью с Торино и обогнал Дженоа

Состоялись два заключительных матча 16-го тура Серии А. «Эмполи» дома одержал волевую победу над «Удинезе» благодаря трем голам во втором тайме.

«Кальяри» сыграл вничью с «Торино», благодаря чему набрал 10 очков – столько же у «Дженоа», но сардинцы обогнали команду Андрея Шевченко благодаря лучшей разнице мячей. «Дженоа» опустилась на предпоследнее, 19-е место.

«Эмполи» - «Удинезе» - 3:1

Голы: Стоянович 49, Байрами 59, Пинамонти 78 – Делофеу 22

«Кальяри» - «Торино» - 1:1

Голы: Жоао Педро 53 – Карбони 32 (автогол)

Турнирная таблица Серии А