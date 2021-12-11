Ястремская снялась с турнира в Лиможе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла решение сняться с турнира WTA 125 во французском Лиможе. Он состоится с 13 по 19 декабря.
На этой неделе украинка должна была выступить на турнире в Анже, однако снялась с него из-за болезни.
Ранее Ястремская вошла в заявочный список Australian Open-2022.
Источник — Twitter
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