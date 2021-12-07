Ястремская вслед за Калининой снялась с турнира в Анже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на турнире WTA 125 во Франции.



Перед матчем первого круга украинка снялась с соревнований.



Отметим, что Ястремская изначально должна была сразится с еще одной украинкой Ангелиной Калининой, но та тоже снялась.



Вместо украинок сыграют квалифаев Даниэла Висмане из Латвии и лаки-лузер Мартина Ди Джузеппе из Италии.