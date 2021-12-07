Ястремская вслед за Калининой снялась с турнира в Анже

Даяна на этой неделе не сыграет

  • 07.12.2021 20:22
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Ястремская вслед за Калининой снялась с турнира в Анже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на турнире WTA 125 во Франции.
 
Перед матчем первого круга украинка снялась с соревнований.
 
Отметим, что Ястремская изначально должна была сразится с еще одной украинкой Ангелиной Калининой, но та тоже снялась.
 
Вместо украинок сыграют квалифаев Даниэла Висмане из Латвии и лаки-лузер Мартина Ди Джузеппе из Италии.

Источник — Sport.ua

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