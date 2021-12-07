Ястремская вслед за Калининой снялась с турнира в Анже

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на турнире WTA 125 во Франции.
Перед матчем первого круга украинка снялась с соревнований.
Отметим, что Ястремская изначально должна была сразится с еще одной украинкой Ангелиной Калининой, но та тоже снялась.
Вместо украинок сыграют квалифаев Даниэла Висмане из Латвии и лаки-лузер Мартина Ди Джузеппе из Италии.
Источник — Sport.ua
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