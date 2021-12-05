Ястремская и Калинина встретятся в первом круге турнира в Анже

На турнире во французском Анже Ангелина Калинина получила первый номер посева и на старте соревнований сыграет против Даяны Ястремской.

Это будет первый очный поединок Ястремской и Калининой. Последний раз они выходили на корты Тура в начале ноября.

Напомним, на турнире в Линце Ангелина Калинина выбыла из борьбы после второго круга, а Даяна Ястремская проиграла в первом раунде.