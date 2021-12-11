В субботу, 11 декабря, пройдет матч 18-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Александрия» и «Шахтер».

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить ее будет арбитр из Львова Александр Шандор. Начало встречи в 14:00.

«Александрия» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.