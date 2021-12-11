В субботу, 11-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с львовским «Рухом». Поединок пройдет в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 17:00.

«Верес» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Верес» – «Рух» покажет телеканал Футбол 2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно следить здесь.