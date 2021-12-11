9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.
УЕФА лучшим голом тура назвал мяч луганской «Зари» в ворота норвежского «Буде-Глимт» (1:1). На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.
ВИДЕО. Супергол Назарины стал лучшим. Все голы 6-го тура Лиги конференций
Лига конференций
6-й тур, 9 декабря
19:45. Первый блок матчей
- АЗ Алкмар (Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0
- Алашкерт (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
- Гент (Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0
- Заря (Украина) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
- ЛАСК (Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0
- Партизан (Сербия) – Анортосис (Кипр) – 1:1
- ЦСКА София (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3
- ЧФР Клуж (Румыния) – Яблонец (Чехия) – 2:0
22:00. Второй блок матчей
- Базель (Швейцария) – Карабах (Азербайджан) – 3:0
- Витесс (Нидерланды) – Мура (Словения) – 3:1
- Копенгаген (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 2:0
- Омония (Кипр) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0
- ПАОК (Греция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0
- Унион Берлин (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
- Фейеноорд (Нидерланды) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:1
- Тоттенхэм (Англия) – Ренн (Франция) – матч перенесен
Все голы. 9 декабря. 6-й тур Лиги конференций
Супергол Назарины за Зарю в ворота Буде-Глимт
Источник — Sport.ua
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