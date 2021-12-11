ВИДЕО. Супергол Назарины стал лучшим. Все голы 6-го тура Лиги конференций

Смотрите видео голов в матчах Лиги конференций за 9 декабря

  • 11.12.2021 07:50
  • 154 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Супергол Назарины стал лучшим. Все голы 6-го тура Лиги конференций
© ФК Заря. Егор Назарина

9 декабря прошли матчи 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

УЕФА лучшим голом тура назвал мяч луганской «Зари» в ворота норвежского «Буде-Глимт» (1:1). На 18-й минуте Егор Назарина красиво открыл счет для луганской команды, мощно пробив со штрафного.

ВИДЕО. Супергол Назарины стал лучшим. Все голы 6-го тура Лиги конференций

Лига конференций

6-й тур, 9 декабря

19:45. Первый блок матчей

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – Рандерс (Дания) – 1:0
  • Алашкерт (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
  • Гент (Бельгия) – Флора (Эстония) – 1:0
  • Заря (Украина) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1
  • ЛАСК (Австрия) – ХИК (Финляндия) – 3:0
  • Партизан (Сербия) – Анортосис (Кипр) – 1:1
  • ЦСКА София (Болгария) – Рома (Италия) – 2:3
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Яблонец (Чехия) – 2:0

22:00. Второй блок матчей

  • Базель (Швейцария) – Карабах (Азербайджан) – 3:0
  • Витесс (Нидерланды) – Мура (Словения) – 3:1
  • Копенгаген (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 2:0
  • Омония (Кипр) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 0:0
  • ПАОК (Греция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2:0
  • Унион Берлин (Германия) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:1
  • Тоттенхэм (Англия) – Ренн (Франция) – матч перенесен

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Все голы. 9 декабря. 6-й тур Лиги конференций

Супергол Назарины за Зарю в ворота Буде-Глимт

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    sadandr
    sadandr, 11.12.2021 08:03
    0
    У Вас не відео гола Назарини , а автогол Вернидуба
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