Нормально спалось? Нардеп направил в полицию обращение по Селезневу

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко направил в Национальную полицию депутатское обращение по поводу угроз от форварда «Миная» Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива:
«Евгений Селезнев должен быть наказан за свои угрозы в адрес журналиста! Направил в Нацполицию депутатское обращение по этому поводу.
Напомним, накануне в сети интернет опубликовали записи разговоров футболиста Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. На них ясно слышно, как футболист не просто позволял себе оскорбительные изречения в сторону журналиста, но и угрожал ему физическим насилием. Эти действия содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345 (1) и 348 (1).
Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.
P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг».
Источник — Facebook
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Бо якщо ніхто - то як можна підтертися тим, чого немає.
В цивілізованій країні на Сеньківа подали б до суду за наклеп (якщо він дійсно збрехав).
Водночас, спочатку його б попросили спростувати поширену інформацію.
І точно не почали б так бикувати як "годувальник" з Макіївки.
Пусть занимается своими непосредственными делами, а то суёт свой пятак куда собака х*й не сунет.
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