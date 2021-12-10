Нормально спалось? Нардеп направил в полицию обращение по Селезневу

Гончаренко считает, что Евгений должен быть наказан за угрозы журналисту

  • 10.12.2021 17:35
  • 1897 просмотров
  • 18 комментариев
Нормально спалось? Нардеп направил в полицию обращение по Селезневу
© YouTube

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко направил в Национальную полицию депутатское обращение по поводу угроз от форварда «Миная» Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива:

«Евгений Селезнев должен быть наказан за свои угрозы в адрес журналиста! Направил в Нацполицию депутатское обращение по этому поводу.

Напомним, накануне в сети интернет опубликовали записи разговоров футболиста Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива. На них ясно слышно, как футболист не просто позволял себе оскорбительные изречения в сторону журналиста, но и угрожал ему физическим насилием. Эти действия содержат признак уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса 345 (1) и 348 (1).

Считаю, что любые высказывания в адрес журналистов, а особенно – угрозы – недопустимы. Если футболисты забыли, то напомню – у нас здесь не Россия, где для представителей вашей профессии могут сходить с рук незаконные проделки. Украина – правовое государство, и здесь должен быть порядок.

P.S. Ну, и лично обращусь к Евгению. Ну что там? Нормально спалось? Дальше будет еще веселее, друг».

Источник — Facebook

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 10.12.2021 17:59
    +3
    Карлсен выиграл 11 партию и стал чемпионом мира!
    Ссылка
    Григорий Гетьман
    online
    Григорий Гетьман, 10.12.2021 18:18
    +2
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:10
    Я против насильства. Любого. И слова Селезнева я не поддерживаю, НО нужно не в одну сторону смотреть, ведь журналистика наша просто вкрай достала своим враньем, а все почему? Потому что безнаказанно, а нужно их привлекать в суды за клевету! Селезневу уважение что он за 10 гривен в свои годы играет для результата а не для бабла. Но его эмоции это его враг, и за угрозы он должен понести наказание НО как и Сенькив за п*здеж, ну или пускай пруфует свои слова.
    А глядя на поведения Сели ты не веришь словам Сенькива? По-моему очевидно, что раз Селя так орет на тренера прямо на поле, угрожает при всех своему одноклубнику и в целом ведет себя как быдло, то такое же поведение у него и в раздевалке.
    Ссылка
    Hassassin
    online
    Hassassin, 10.12.2021 18:18 (изменен)
    +1
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:00
    В Европе за этот инцидент можно было бы засудить Сенькива так как никаких пруфов нет у него абсолютно, и платил бы он компенсацию. А у нас таким заявлением там подтирают ж*пы. А вот теперь представь ситуацию, ты живешь с женой а твой сосед говорит твоей жене что ты по праституткам гоняешь. Твоя реакция? Проигноришь?
    А хтось писав заяву на Сеньківа щодо наклепу?
    Бо якщо ніхто - то як можна підтертися тим, чого немає.
    В цивілізованій країні на Сеньківа подали б до суду за наклеп (якщо він дійсно збрехав).
    Водночас, спочатку його б попросили спростувати поширену інформацію.
    І точно не почали б так бикувати як "годувальник" з Макіївки.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:13
    +1
    Andrey_1992, 10.12.2021 18:07
    Ти телефонні розмови чув? це і є пруфи - докази наглої поведінки селезня в сторону Сеньківа
    Чувак, а депутатов тоже нельзя трогать если что. Это как журналист. Или ты против людей когда их в 2014 в мусорки выбрасывали где им и место? Еще раз, я не поддерживаю Селезнева эмоции. Я за то чтобы наказание понесли оба. Один криминальное, второй административное.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 10.12.2021 18:07
    +1
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:00
    В Европе за этот инцидент можно было бы засудить Сенькива так как никаких пруфов нет у него абсолютно, и платил бы он компенсацию. А у нас таким заявлением там подтирают ж*пы. А вот теперь представь ситуацию, ты живешь с женой а твой сосед говорит твоей жене что ты по праституткам гоняешь. Твоя реакция? Проигноришь?
    Ти телефонні розмови чув? це і є пруфи - докази наглої поведінки селезня в сторону Сеньківа
    Ссылка
    marko2020
    online
    marko2020, 10.12.2021 18:04
    +1
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:00
    В Европе за этот инцидент можно было бы засудить Сенькива так как никаких пруфов нет у него абсолютно, и платил бы он компенсацию. А у нас таким заявлением там подтирают ж*пы. А вот теперь представь ситуацию, ты живешь с женой а твой сосед говорит твоей жене что ты по праституткам гоняешь. Твоя реакция? Проигноришь?
    Омг, ты серьёзно решил встать на сторону быка Сели, у которого один аргумент - бить лица? Как ты правильно подметил - в Европе такого быдлюка и быка сразу же отвезли на 15 суток и штрафом, без выяснений обстоятельств, только за одно его поведение.
    Ссылка
    marko2020
    online
    marko2020, 10.12.2021 17:58
    +1
    Для большего экшена в сюжете предлогаю Илюхе Киве вступиться за "братана по разуму" Селе😁
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 10.12.2021 17:57
    +1
    OnlyKharkov, 10.12.2021 17:53
    Ур*ды, лучше научите государство наказывать этих "журналЫстов" за клевету как это работает во всех цивилизованных странах. Тогда и не будут им еб*льники бить
    А ти напевно такий же як Селезньов, захищаєш собі подібних, в даній ситуації він тут неправий по відношенню до журналіста і ніякої клевети тут не було, хамло має бути наказане
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:27
    0
    Григорий Гетьман, 10.12.2021 18:18
    А глядя на поведения Сели ты не веришь словам Сенькива? По-моему очевидно, что раз Селя так орет на тренера прямо на поле, угрожает при всех своему одноклубнику и в целом ведет себя как быдло, то такое же поведение у него и в раздевалке.
    Верить можно даже в деда мороза. Но есть факты понимаешь? А фактов как себя ведет Селезнев в раздевалке нет, только догадки. А догадки свои журналисты могут засунуть туда куда Сенькив и балуется
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 10.12.2021 18:24
    0
    NeRoN69, 10.12.2021 17:51
    Будет отмаз - враги не дали рекорд побить)
    Який мій - ворог мій (с).
    Ссылка
    Dmit D
    online
    Dmit D, 10.12.2021 18:20
    0
    Cеля лучше бы так в футбол играл, как разного рода ерунду морозит
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:10
    0
    marko2020, 10.12.2021 18:04
    Омг, ты серьёзно решил встать на сторону быка Сели, у которого один аргумент - бить лица? Как ты правильно подметил - в Европе такого быдлюка и быка сразу же отвезли на 15 суток и штрафом, без выяснений обстоятельств, только за одно его поведение.
    Я против насильства. Любого. И слова Селезнева я не поддерживаю, НО нужно не в одну сторону смотреть, ведь журналистика наша просто вкрай достала своим враньем, а все почему? Потому что безнаказанно, а нужно их привлекать в суды за клевету! Селезневу уважение что он за 10 гривен в свои годы играет для результата а не для бабла. Но его эмоции это его враг, и за угрозы он должен понести наказание НО как и Сенькив за п*здеж, ну или пускай пруфует свои слова.
    Ссылка
    Artem !
    Artem !, 10.12.2021 18:07
    0
    В Минаю вільно себе почуває президент-контрабандист, а тут якийсь Селезньов..нічого не буде.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 18:00
    0
    Andrey_1992, 10.12.2021 17:57
    А ти напевно такий же як Селезньов, захищаєш собі подібних, в даній ситуації він тут неправий по відношенню до журналіста і ніякої клевети тут не було, хамло має бути наказане
    В Европе за этот инцидент можно было бы засудить Сенькива так как никаких пруфов нет у него абсолютно, и платил бы он компенсацию. А у нас таким заявлением там подтирают ж*пы. А вот теперь представь ситуацию, ты живешь с женой а твой сосед говорит твоей жене что ты по праституткам гоняешь. Твоя реакция? Проигноришь?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 10.12.2021 17:51
    0
    Будет отмаз - враги не дали рекорд побить)
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 10.12.2021 18:10 (изменен)
    -2
    marko2020, 10.12.2021 18:04
    Омг, ты серьёзно решил встать на сторону быка Сели, у которого один аргумент - бить лица? Как ты правильно подметил - в Европе такого быдлюка и быка сразу же отвезли на 15 суток и штрафом, без выяснений обстоятельств, только за одно его поведение.
    Не, давайте все будем целовать руки православным попам и депутатам - это -же ЭЛИТА общества.
    Пусть занимается своими непосредственными делами, а то суёт свой пятак куда собака х*й не сунет.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 17:52
    -3
    1 п*д*арас заступился за другого
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 10.12.2021 17:53 (изменен)
    -4
    Ур*ды, лучше научите государство наказывать этих "журналЫстов" за клевету как это работает во всех цивилизованных странах. Тогда и не будут им еб*льники бить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности