10 декабря в 17:00 состоится матч 18-го тура УПЛ, в котором сыграют «Мариуполь» и «Днепр-1».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Мариуполь – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|45'
|Олексий Кашчук (Мариуполь) получает красную карточку.
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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