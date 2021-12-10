В субботу, 11-го декабря, состоится матч 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Львов» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Ворскла».