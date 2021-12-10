ФОТО. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся»

Украинский хавбек «Аталанты» прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов

  • 10.12.2021 11:18
  • 1913 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» дома проиграла «Вильярреалу» со счетом 2:3 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 46-й минуте встречи вместо Пессины и провел полный второй тайм, отметившись забитым мячом на 71-й минуте. Малиновский сделал счет 1:3.

«Мы вернемся», — написал Руслан после матча, комментируя свежие фото.

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 10.12.2021 11:44
    0
    Руслан красавчик, но третий гол в ворота Аталанты частично его вина. Пассивная игра Малиновского в защите и имитация отбора расслабила защитников в том эпизоде.
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    kortizol1332
    kortizol1332, 10.12.2021 11:53
    -3
    да да, вы вернётесь, вы сделаете выводы, сядете с мужиками поговорите, очень интересно
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