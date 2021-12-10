ФОТО. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы вернемся»

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» дома проиграла «Вильярреалу» со счетом 2:3 и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену на 46-й минуте встречи вместо Пессины и провел полный второй тайм, отметившись забитым мячом на 71-й минуте. Малиновский сделал счет 1:3.
«Мы вернемся», — написал Руслан после матча, комментируя свежие фото.
Источник — Instagram
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