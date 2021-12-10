В поединке 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0, оставив российскую команду на последнем месте в группе.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Марсель» — «Локомотив» — 1:0
Гол: Милик, 75
События матча
|80'
|Валентин Ронье (Марсель) получает красную карточку.
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
Источник — Sport.ua
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