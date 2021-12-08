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Локомотив М
09.12.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Марсель – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Французам надо отстоять путевку в плей-офф Лиги конференций УЕФА

  • 08.12.2021 17:37
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Марсель – Локомотив Москва. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Локомотив Москва / авторы - Елена Рыбакова, Александр Погребняк

В четверг, 9 декабря, в Марселе на стадионе «Велодром» состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Марсель» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Марсель»

 

Команда Хорхе Сампаоли в турнирной таблице группы Е Лиги Европы занимает третье место. Она в пяти матчах набрала 4 очка, и уже выше своей нынешней позиции не поднимется. У идущего вторым «Лацио» в активе 8 пунктов, а у лидирующего «Галатасарая» - 12-ть. «Марсель» будет третьим в лучшем случае, а в худшем – французы могут стать четвертыми, ведь «Локомотив» уступает им лишь два очка.

Со старта кампании в Лиге Европы провансальцы попали в ничейную полосу, поделив очки с соперниками сразу четыре раза кряду – «Локомотив» (1:1 в Москве), «Галатасарай» (0:0 дома) и «Лацио» (0:0 в Риме и 2:2 в Марселе). Зато в крайнем поединке подопечные Сампаоли уступили в гостях «Галатасараю» - 2:4.

Не лишним будет заметить, что в минувший уик-энд во французской Лиге 1 «Марсель» на своем поле уступил «Бресту» (1:2), и теперь в турнирной таблице сезона занимает 3 место с 29 очками после 16 встреч.

«Локомотив» Москва

 

Подопечные немца Маркуса Гисдоля идут в таблице квартета Е Лиги Европы, как уже отмечалось, на последней, четвертой, позиции. Они в пяти матчах трижды проиграли, и два раза довольствовались ничьими.

С мирного исхода «железнодорожники» начали борьбу в группе, сыграв дома 1:1 с «Марселем». После этого последовали поражения 0:2 в гостях от «Лацио» и 0:1 на своем поле от «Галатасарая». Впрочем, в ответной игре со стамбульцами москвичи взяли одно очко – ничья 1:1. Однако затем «Локомотив» дома был разгромлен «лациале» со счетом 0:3.

В чемпионате РФ «Локомотив» занимает 6-е место, имея в активе 25 очков после 17 поединков. В трех матчах команда проиграла – «Ахмату» (1:2 дома), «Арсеналу» Тула (1:3 на выезде) и «Уралу» (0:1 на своем поле).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Марсель» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

«Марсель»: Манданда – Перес, Балерди, Гонсалес, Ронжье, Папе Гуйе, Камара, Лирола, Харит, Гендузи, Милик.

«Локомотив» Москва: Худяков – Ненахов, Едвай, Мурило, Тикнизян, Керк, Марадишвили, Куликов, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

9 декабря, четверг

«Марсель» - «Локомотив» Москва
Марсель. Стадион «Велодром». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0

 

Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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