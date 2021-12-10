Экс-первая ракетка мира стала директором Ролан Гаррос

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон на пресс-конференции подтвердил назначение Амели Моресмо директором Ролан Гаррос. На этой должности она заменит Ги Форже. Моресмо станет первой женщиной, которая займет главный руководящий пост в структуре французского мейджора.

42-летняя Амели Моресмо за карьеру игрока стала чемпионкой 24 турниров, в том числе на двух мейджорах (Australian Open-2006, Уимблдон-2006), была капитаном сборной Франции в Кубке Билли Джин Кинг, в списке её подопечных были Энди Маррей, Марион Бартоли, Люка Пуй.

Имя нового директора Paris Rolex Masters (этот пост также занимал Ги Форже) будет объявлено позднее.