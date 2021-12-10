Экс-первая ракетка мира стала директором Ролан Гаррос

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон на пресс-конференции подтвердил назначение Амели Моресмо директором Ролан Гаррос. На этой должности она заменит Ги Форже. Моресмо станет первой женщиной, которая займет главный руководящий пост в структуре французского мейджора.
42-летняя Амели Моресмо за карьеру игрока стала чемпионкой 24 турниров, в том числе на двух мейджорах (Australian Open-2006, Уимблдон-2006), была капитаном сборной Франции в Кубке Билли Джин Кинг, в списке её подопечных были Энди Маррей, Марион Бартоли, Люка Пуй.
Имя нового директора Paris Rolex Masters (этот пост также занимал Ги Форже) будет объявлено позднее.
Amélie Mauresmo nommée Directrice du tournoi de Roland-Garros.— FFT (@FFTennis) December 9, 2021
C’est la première femme à la direction de Roland-Garros. #RolandGarros pic.twitter.com/WIQL1dkeaU
Источник — Большой теннис Украины
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