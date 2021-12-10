Ференцварош
1 : 0
Байер
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

У Зубкова ассист. Ференцварош хлопнул дверью, обыграв Байер в Лиге Европы

Венгерский клуб набрал первые очки на групповой стадии и завершил евросезон

  • 10.12.2021 00:06
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У Зубкова ассист. Ференцварош хлопнул дверью, обыграв Байер в Лиге Европы
© ФК Ференцварош. Аисса Лаидуни

В матче шестого тура «Ференцварош» в домашних стенах минимально одолел «Байер» и набрал свои первые очки в группе.
 
Единственный гол после результативной передачи украинца Александра Зубкова забил француз Аисса Лаидуни.
 
Немцы еще до этого тура гарантировали себе первое место в группе, поэтому мотивация была не на высшем уровне.
 
Лига Европы. Группа G. 6-й тур 
 
«Ференцварош» – «Байер» – 1:0
Гол: 1:0 – 82 Лаидуни.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Аисса Лайдуни (Ференцварош).

Источник — Sport.ua

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