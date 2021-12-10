У Зубкова ассист. Ференцварош хлопнул дверью, обыграв Байер в Лиге Европы

В матче шестого тура «Ференцварош» в домашних стенах минимально одолел «Байер» и набрал свои первые очки в группе.



Единственный гол после результативной передачи украинца Александра Зубкова забил француз Аисса Лаидуни.



Немцы еще до этого тура гарантировали себе первое место в группе, поэтому мотивация была не на высшем уровне.



Лига Европы. Группа G. 6-й тур



«Ференцварош» – «Байер» – 1:0

Гол: 1:0 – 82 Лаидуни.