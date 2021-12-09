9 декабря в 22:00 состоится матч 6-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Ференцварош» и «Байер».
Украинский хавбек Александр Зубков заявлен в стартовом составе венгерской команды, которая пока не набрала ни одного очка в группе G.
Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Байера
Tonight’s starting XI for #FTCB04 in Budapest 👇 pic.twitter.com/nNdf5fuidz— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 9, 2021
Источник — Sport.ua
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