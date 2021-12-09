9 декабря в 22:00 состоится матч 6-го тура Лиги Европы, в котором сыграют «Ференцварош» и «Байер».

Украинский хавбек Александр Зубков заявлен в стартовом составе венгерской команды, которая пока не набрала ни одного очка в группе G.

Зубков выйдет в основе Ференцвароша на матч против Байера