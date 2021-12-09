ВИДЕО. Ярмоленко в шоке! Оршич невероятным ударом поразил ворота Вест Хэма

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич забил фантастический по красоте мяч в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Вест Хэма».



Уже на третьей минуте 28-летний хорват пробил из-за пределов штрафной площади под острым углом и попал точно в девятку. Стоявший неподалеку Андрей Ярмоленко даже не пошел в отбор, не ожидая такого подвоха.



Хотя следует отметить, что, скорее всего, в этом голе не обошлось без рикошета, который и спровоцировал такую траекторию полета мяча.