ВИДЕО. Ярмоленко в шоке! Оршич невероятным ударом поразил ворота Вест Хэма

Андрей не поверил, что соперник сможет оттуда забить

  • 09.12.2021 23:25
  • 1360 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ярмоленко в шоке! Оршич невероятным ударом поразил ворота Вест Хэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич забил фантастический по красоте мяч в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Вест Хэма».
 
Уже на третьей минуте 28-летний хорват пробил из-за пределов штрафной площади под острым углом и попал точно в девятку. Стоявший неподалеку Андрей Ярмоленко даже не пошел в отбор, не ожидая такого подвоха.
 
Хотя следует отметить, что, скорее всего, в этом голе не обошлось без рикошета, который и спровоцировал такую траекторию полета мяча.  

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 23:28
    +1
    симпатишно
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