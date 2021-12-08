В четверг, 9 декабря, в Лондоне на Олимпийском стадионе состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» примет загребское «Динамо». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса является единоличным лидером группы Н турнира. В пяти сыгранных матчах она набрала 13 очков и уже гарантировала себе не только путевку в плей-офф, а и победу в квартете. Это, как известно, имеет дополнительный вес, ведь даст право сыграть сразу в 1/8 финала, минуя стадию 1/16-й.

На почин лондонцы на выезде обыграли загребское «Динамо» на его поле со счетом 2:0, а затем поочередно одолели и «Рапид» (2:0 дома), и «Генк» (3:0 вновь на своем поле). Впрочем, в ответной игре с бельгийцами на их территории «Вест Хэм» был вынужден довольствоваться ничьей (2:2), но после этого он в гостях одолел «Рапид» (2:0).

В минувший уик-энд «молотобойцы» в чемпионате Англии обыграли дома лидировавший «Челси» - 3:2. Эта победа позволила команде удержаться на 4-й позиции в таблице, имея в активе 27 очков после 15 игр.

«Динамо» Загреб

Подопечные Дамира Кржнара идут на второй позиции в таблице квартета Н. У них 7 пунктов, что на два больше, нежели у «Генка», и на четыре, чем у «Рапида». Исходя имеющегося расклада сил, загребцам в последнем туре надо сыграть не хуже бельгийцев, которые дома будут принимать «Рапид». Или же просто верить на осечку «Генка» в матче с венцами.

Стартовали хорваты в группе Лиги Европы с поражения дома от «Вест Хэма» (0:2), но смогли закрыть его разгромной выездной победой над «Генком» (3:0). Однако затем динамовцы уступили в Вене «Рапиду» (1:2), хотя и реабилитировались в ответном поединке дома – 3:1. В крайнем же матче загребцы поделили на своем поле очки с «Генком» - ничья 1:1.

В минувшее воскресенье, 5 декабря, «Динамо» в чемпионате Хорватии дома проиграло «Хайдуку» - 0:2. После этой неудачи команда располагается в турнирной таблице национального первенства на 4-м месте – у нее 31 очко после 16 игр. Лидирует «Риека», у которой 36 пунктов, но сыгран на один матч больше.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вест Хэм» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вест Хэм»: Ареоля – Эшби, Доусон, Баптисте, Масуаку, Нобл, Крал, Лансини, Перкинс, Ярмоленко, Влашич.

«Динамо» Загреб: Ливакович – Мохаррами, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Франич, Менало, Гояк, Мишич, Оршич, Иванушеч, Петкович.

9 декабря, четверг