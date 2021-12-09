Журналист ловит хайп! Заявление Миная по поводу скандала с Селезневым

Футбольный клуб отреагировал на очередной скандал с форвардом клуба

  • 09.12.2021 23:00
  • 2922 просмотра
  • 28 комментариев
Журналист ловит хайп! Заявление Миная по поводу скандала с Селезневым
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Футбольный клуб «Минай» опубликовал официальное заявление по поводу очередного скандала с форвардом Евгением Селезневым.

Заявление ФК «Минай» по поводу обнародованных аудиозаписей разговоров Селезнева

(публикуется в оригинале на украинском языке)

У зв’язку з оприлюдненням на YouTube-каналі одної з популярних футбольних програм аудіо-записів телефонних розмов футболіста команди Євгена Селезньова та головного тренера Ігоря Леонова, ФК «Минай» вважає за необхідне висловити наступне.

Ми поважаємо роботу журналістів і завжди раді, коли вони своїми матеріалами привертають увагу до життя нашого клубу. Проте не розуміємо, коли медійники користуються сумнівними джерелами та видають непідтверджену інформацію як справжній факт.

Журналіст Андрій Сеньків, який оприлюднив ці аудіо-записи, стверджує про наче б «проблеми у роздягальні», «порушення дисципліни», «хамське відношення до тренера» та інше в ефірі програми «Та то таке» від 6 грудня 2021 року.

Зазначимо, що оприлюднений відео-запис у тік-току, на основі якого журналіст робив свої висновки, що Є. Селезньов негативно висловлює свої емоції, були адресовані не тренеру І. Леонову. Звертаємо увагу, що згідно проведеного внутрішнього розслідування, з’ясували, що відео було записано таємно невідомим фанатом, який вибіг на поле в момент, коли команда йшла до фанатського сектору, дякувати за підтримку в грі з «Динамо» 27 листопада. Висловлював критику Є. Селезньов виключно гравцям. Футболіст вже приніс вибачення їм у той же день у роздягальні за свої дії.

Чому журналіст робить подібні висновки в ефірі програми і чому видає свої вигадки за підтверджений факт – залишається на сумлінні автора. Не виключаємо, що його «джерела», звідки він бере інформацію, свідомо маніпулюють журналістом, аби він видавав «бажане» за «дійсне».

Також нам не зрозуміло з якою метою були оприлюднена ця інформація в ефірі? Чи не з метою дискредитації клубу в очах вболівальників та колег? Чи можливо заради чергового хайпу?

Зазначимо, що подібна непідтверджена інформація і стала причиною конфлікту Є. Селезньова з журналістом, внаслідок яких і виникли ці неприємні телефонні розмови.

Від імені клубу заявляємо, що не підтримуємо будь-яких проявів агресії футболіста у бік журналіста. У зв’язку з цим із гравцем Є. Селезньовим вже була проведена профілактична бесіда у приватному порядку і будуть вжиті відповідні заходи.

Також зазначимо, що записані відповідні аудіо-записи були не у робочий час гравця і вони носять приватний характер.

І просимо представників ЗМІ у майбутньому, якщо виникають відповідні непорозуміння із представниками нашого клубу, звертатися відповідно до нас аби ми вирішили конфлікт цивілізованим шляхом, а не через публічний розголос у ЗМІ, який зачіпає не тільки винуватців конфлікту, а й весь футбольний клуб та почуття його вболівальників.

Источник — ФК Минай

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    firstromario
    online
    firstromario, 09.12.2021 23:07
    +16
    Ну це показує рівень клубу. Де ще в світі клуб б таке бидло захищав?
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    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 09.12.2021 23:18
    +12
    kortizol1332, 09.12.2021 23:13
    а ты сейчас чем отличаешься по своим высказываниям от быдло, ты лично знаком с Селезнёвым?!
    А для того, що б судити про людину обов'язково потрібно бути з нею знайомим? Я наприклад особисто не знайомий ні з Путіним, ні з Гітлером, ні з Януковичем, що не заважає мені мати цілком зважену та аргументовану позицію стосовно цих постатей. Те ж саме стосується й Селезньова. Його вчинки та висловлювання говорять самі за себе.
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    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 09.12.2021 23:15 (изменен)
    +10
    kortizol1332, 09.12.2021 23:13
    а ты сейчас чем отличаешься по своим высказываниям от быдло, ты лично знаком с Селезнёвым?!
    ВІн персона публічна. І є вже велика нарізка його бидлячих подвигів. З яких люди і судять що він бидло.
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    zhyr
    zhyr, 09.12.2021 23:26
    +7
    Виходить, він футболістам кричав "зачем ты его выпускаешь"?))) Там футболісти роблять заміни?)))
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 09.12.2021 23:15
    +7
    Нормальный клуб никогда б не опустился к тому чтоб всей командой звонить журналисту, а потом ещё заявления делать
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    brighi10
    online
    brighi10, 09.12.2021 23:34
    +5
    Зашел в википедию прочитать про Минай.
    В статье про президента клуба написано - Відомий завдяки контрабанда на Закарпатській митниці
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 09.12.2021 23:27
    +5
    Провели розслідування внутрішнє, але не скажемо, кому саме адресовані слова Селезньова? Провели профілактичну бесіду і вжили заходів, а потім отмазка - позаробочий час, приватний характер... клуб обісрався своєю заявою не гірше кормильця-рекордсмена)))
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    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 09.12.2021 23:18
    +5
    kortizol1332, 09.12.2021 23:14
    мы живём в стране где нормально быть быдлом, даже не все осознают себя такими. не в Селезнёве проблема, проблема в окружении, думаете в Малаге он также себя вёл???
    В Малазі з ним би не панькались. Правий не правий. Образив би журналістарозірвали швиденько контракт щоб не псувати репутацію клуба. Оті все. А тут він вважає себе великим цабе
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    kortizol1332
    kortizol1332, 09.12.2021 23:14
    +4
    Alex86 1, 09.12.2021 23:12
    Так мб пусть ведет себя нормально, как вариант?
    Опуская уже даже как-то его вояж туда.
    мы живём в стране где нормально быть быдлом, даже не все осознают себя такими. не в Селезнёве проблема, проблема в окружении, думаете в Малаге он также себя вёл???
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    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 23:12
    +3
    kortizol1332, 09.12.2021 23:11
    думаешь один Селезнёв ведёт себя так. единственное отличие Селезнёва от других, что его засняли, а на других всем всё-равно, на них скандал не сделаешь. к нему изначально негативное отношение, из-за трансфера в Кубань, на нём легче было раздуть что-то и это успешно сделали журналюги. их не интересует объективность, их интересуют больше скандалов наклепать.
    Так мб пусть ведет себя нормально, как вариант?
    Опуская уже даже как-то его вояж туда.
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    Ярослав Скориков, 09.12.2021 23:59
    +2
    Селя кричав "кто его выпустил", та треба в клубі спочатку пояснити придурку, хто випускае гравця на поле... Ну а сама команда то цирк шапіто, одні комедіанти, то був Кополовець, Міля, Селя, корупціанер Севідов, президент контрабандист санкційний....
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    kortizol1332
    kortizol1332, 09.12.2021 23:11
    +2
    Alex86 1, 09.12.2021 23:03
    хайп, похоже, больше ловит пальнутый пенс со своими "рекордами" и выходками, зачем не понятно, но мб хапает шо то
    думаешь один Селезнёв ведёт себя так. единственное отличие Селезнёва от других, что его засняли, а на других всем всё-равно, на них скандал не сделаешь. к нему изначально негативное отношение, из-за трансфера в Кубань, на нём легче было раздуть что-то и это успешно сделали журналюги. их не интересует объективность, их интересуют больше скандалов наклепать.
    Ссылка
    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 09.12.2021 23:54
    +1
    Рагульська гопота!!
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    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 23:27
    +1
    joytok, 09.12.2021 23:20
    Та чи не тема. Я бы того журнал послал .... и жил бы себе дальше. Оно бабло себе рубит и перед ним ещё надо расшаркиваться? Пусть фильтрует себя. Или наедет на Тайсона Фьюри
    увидим дальше .... )
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 09.12.2021 23:25
    +1
    На фоне других наших футболистов - Селезнев на уровне профессуры.... Это реалии нашего футбола. Будет возможность, посмотрите празднование 30 летия ОПГ УАФ, вот где настрящее дно...
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 09.12.2021 23:23
    +1
    Я что-то пропустил? Селезень опять пускает пену?
    Не давно ж только извенялся за маты в сторону одноклубника. За им реально не поспеть
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    Alex86 1
    Alex86 1, 09.12.2021 23:03
    +1
    хайп, похоже, больше ловит пальнутый пенс со своими "рекордами" и выходками, зачем не понятно, но мб хапает шо то
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 10.12.2021 00:03 (изменен)
    0
    MBTUkraine, 10.12.2021 00:00
    ...рівень клубу (а такий у нас не лише цей недолугий Минай), рівень нашого футболу, рівень освіченості суспільства (читаючи деякі коментарі страшно стає за середовище у якому живемо), рівень держави загалом, на превеликий жаль... Тому велика подяка і А.Сеньківу зокрема й усій команді Татотаке за ту справу, яку вони роблять - у кожному випуску своєї програми показують всю гниль існуючої в Україні квазі-футбольної системи.
    А за то-что матерится Сенькив в прямом эфире--тоже спасибо сказать ему? Дети- смотрят--и просто я не понимаю--почему я должен маты слушать в эфире--хоть и на ю туб--в передаче про футбол.
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    MBTUkraine
    online
    MBTUkraine, 10.12.2021 00:00
    0
    firstromario, 09.12.2021 23:07
    Ну це показує рівень клубу. Де ще в світі клуб б таке бидло захищав?
    ...рівень клубу (а такий у нас не лише цей недолугий Минай), рівень нашого футболу, рівень освіченості суспільства (читаючи деякі коментарі страшно стає за середовище у якому живемо), рівень держави загалом, на превеликий жаль... Тому велика подяка і А.Сеньківу зокрема й усій команді Татотаке за ту справу, яку вони роблять - у кожному випуску своєї програми показують всю гниль існуючої в Україні квазі-футбольної системи.
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    turist86
    turist86, 09.12.2021 23:58
    0
    те саме відео на 25.50
    https://www.youtube.com/watch?v=fUOJzYPMhZ0 Прощання Шахтаря і Динамо з ЛЧ, п'янки Селезньова, проблеми Шевченка в Дженоа | ТаТоТаке №269
    Зате як Вацко захищає Селезньова, певно отримав яку сотню доларів? 1.11.10
    https://www.youtube.com/watch?v=ppJpQ3uBw9Y ЧЕМПІОНСЬКІ перегони Динамо та Шахтаря, інтерв’ю Ріната Ахметова, 17-й тур УПЛ / Великий футбол
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