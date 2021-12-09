ВИДЕО. Легия не забила пенальти на 90+8. Спартак чудом пробился в плей-офф

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обыграл «Легию» и пробился в плей-офф с первого места.



Отметим, что в компенсированное время польский клуб получил право на пробитие пенальти, но Александр Селихов отразил удар чеха Томаша Пекгарта.



Московский клуб набрал одинаковое количество очков с «Наполи», но опередил неаполитанцев за счет лучших результатов в очных встречах (две победы российской команды).



Лига Европы. 6-й тур



«Легия» – «Спартак» – 0:1

Гол: 0:1 – 17 Бакаев.