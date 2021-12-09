ВИДЕО. Легия не забила пенальти на 90+8. Спартак чудом пробился в плей-офф

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обыграл «Легию» и пробился в плей-офф с первого места.
Отметим, что в компенсированное время польский клуб получил право на пробитие пенальти, но Александр Селихов отразил удар чеха Томаша Пекгарта.
Московский клуб набрал одинаковое количество очков с «Наполи», но опередил неаполитанцев за счет лучших результатов в очных встречах (две победы российской команды).
Лига Европы. 6-й тур
«Легия» – «Спартак» – 0:1
Гол: 0:1 – 17 Бакаев.
Источник — Sport.ua
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Спартак одну ошибку вначале игры использовал и играли почти без моментов минуты до 80й.
Потом поляки все таки напрягаясь, но с игры не забили , а пенальти левый дали в ворота Спартака
Но судья чуть не угробил результат Спартаку.
Хорошо, что справедливость восторжествовала и Селихов взял пенальти.
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