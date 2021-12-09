ВИДЕО. Легия не забила пенальти на 90+8. Спартак чудом пробился в плей-офф

Еще и с первого места

  • 09.12.2021 22:38
  • 1501 просмотр
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Легия не забила пенальти на 90+8. Спартак чудом пробился в плей-офф
© ФК Спартак

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде обыграл «Легию» и пробился в плей-офф с первого места.
 
Отметим, что в компенсированное время польский клуб получил право на пробитие пенальти, но Александр Селихов отразил удар чеха Томаша Пекгарта.
 
Московский клуб набрал одинаковое количество очков с «Наполи», но опередил неаполитанцев за счет лучших результатов в очных встречах (две победы российской команды). 
 
Лига Европы. 6-й тур
 
«Легия» – «Спартак»  – 0:1
Гол: 0:1 – 17 Бакаев.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 09.12.2021 22:50 (изменен)
    +3
    Ну если по правде, то пенальти левый поставили и его игрок Легии пробил бесхитростно.
    Спартак одну ошибку вначале игры использовал и играли почти без моментов минуты до 80й.
    Потом поляки все таки напрягаясь, но с игры не забили , а пенальти левый дали в ворота Спартака
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    alex93
    alex93, 09.12.2021 22:51
    +2
    Такие пенальти на последних секундах нельзя ставить, когда не видно сыграл ли защитник в мяч, не разобрать был ли акцентированный удар по ноге или просто "погладил" ногу. Повторы никаких ответов не дали.
    Но судья чуть не угробил результат Спартаку.
    Хорошо, что справедливость восторжествовала и Селихов взял пенальти.
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    Sfântul
    Sfântul, 09.12.2021 23:02
    +1
    Один Пищевик нарыл очков больше, чем все наши клубы.
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    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 22:49
    +1
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:41
    Металлист🟡🔵 + Черноморец⚫🔵 + Спартак🔴⚪ =
    Что это за сепар союз?
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    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 09.12.2021 22:56
    0
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:41
    Металлист🟡🔵 + Черноморец⚫🔵 + Спартак🔴⚪ =
    ти ще той сєпар і троляка
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    Sfântul
    Sfântul, 09.12.2021 22:46
    0
    90+8
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    Український Крим
    online
    Український Крим, 09.12.2021 23:01
    -1
    Цей пеналь для Легії взагалі нічого не вирішував! Скоріше за все суддя отримав вказівку валити "м'ясних", коли стало відомо, що Лестер згорів в Неаполі.... але "лиси" самі винні і з цією ганьбою їм тепер жити в Лізі Конференцій
    Ссылка
    дмитрий маринич
    дмитрий маринич, 09.12.2021 22:40
    -1
    Ссылка
    DonbassCity1
    DonbassCity1, 09.12.2021 22:41
    -5
    Металлист🟡🔵 + Черноморец⚫🔵 + Спартак🔴⚪ =
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