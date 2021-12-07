В четверг, 9 декабря, в Варшаве на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги Европы, в котором сыграют польская «Легия» и российский «Спартак» из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Легия»

За тур до конца группового этапа чемпион Польши занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Тем не менее, ситуация в квартете С настолько плотная, что победа в предстоящем поединке гарантирует «Легии» продолжение борьбы в Лиге Европы. Ничья же не позволит даже вылететь в Лигу конференций.

Поэтому польская команда будет играть исключительно на победу. К тому же поединок против российской команды будет в любом случае принципиальным, а тот факт, что турнирные задачи еще не решены, только добавляет интереса к противостоянию.

«Спартак»

Один из самых титулованных клубов России по окончании прошлого сезона возглавил 51-летний португальский специалист Руй Витория. Выйти в групповой раунд Лиги чемпионов под его руководством «Спартаку» не удалось, да и в Лиге Европы задача выхода в плей-офф турнира еще не решена.

В Лиге чемпионов «Спартак» максимально далеко прошел в сезоне 1990/91, когда стал полуфиналистом. Однако те славные для российского клуба времена остались в далеком прошлом, теперь же даже выйти в еврокубковую весну будет непросто.

Российский клуб может устроить даже ничья, а вот поражение, скорее всего, оставит его за бортом еврокубков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Легия» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Легия»: Мишта – Виетска, Рибейро, Йоханссон, Младенович, Енджейчик, Мартинш, Мучи, Лукиньяс, Слиш, Эмрели.

«Спартак»: Селихов – Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Бакаев, Соболев.

9 декабря, четверг