Легия
0 : 0
Спартак М
09.12.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Легия – Спартак. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Чемпион Польши будет играть исключительно на победу

  • 07.12.2021 00:23
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Легия – Спартак. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Спартак Москва

В четверг, 9 декабря, в Варшаве на стадионе «Диего Армандо Марадона» состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги Европы, в котором сыграют польская «Легия» и российский «Спартак» из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Легия»

 

За тур до конца группового этапа чемпион Польши занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Тем не менее, ситуация в квартете С настолько плотная, что победа в предстоящем поединке гарантирует «Легии» продолжение борьбы в Лиге Европы. Ничья же не позволит даже вылететь в Лигу конференций.

Поэтому польская команда будет играть исключительно на победу. К тому же поединок против российской команды будет в любом случае принципиальным, а тот факт, что турнирные задачи еще не решены, только добавляет интереса к противостоянию.

«Спартак»

 

Один из самых титулованных клубов России по окончании прошлого сезона возглавил 51-летний португальский специалист Руй Витория. Выйти в групповой раунд Лиги чемпионов под его руководством «Спартаку» не удалось, да и в Лиге Европы задача выхода в плей-офф турнира еще не решена.

В Лиге чемпионов «Спартак» максимально далеко прошел в сезоне 1990/91, когда стал полуфиналистом. Однако те славные для российского клуба времена остались в далеком прошлом, теперь же даже выйти в еврокубковую весну будет непросто.

Российский клуб может устроить даже ничья, а вот поражение, скорее всего, оставит его за бортом еврокубков.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Легия» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Легия»: Мишта – Виетска, Рибейро, Йоханссон, Младенович, Енджейчик, Мартинш, Мучи, Лукиньяс, Слиш, Эмрели.

«Спартак»: Селихов – Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Бакаев, Соболев.

9 декабря, четверг

«Легия» – «Спартак»
Варшава. Стадион Войска Польского. 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности