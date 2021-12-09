Соломон не хочет в Сассуоло. Он предпочтет вариант с клубом из АПЛ

После трех лет в Украине израильтянин может покинуть «Шахтер»

  • 09.12.2021 21:53
  • 1293 просмотра
  • 2 комментария
Соломон не хочет в Сассуоло. Он предпочтет вариант с клубом из АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон после почти трех лет проведенных в составе украинской команды может покинуть ее ряды.

Несмотря на то, что слухи связывают Соломона с трансфером в «Сассуоло» в обмен на ивуарийца Жереми Бога, израильский легионер «горняков» предпочел бы перебраться в один из клубов АПЛ, тем более, что не так давно сообщалось о массе вариантов оттуда для футболиста.

Скауты «Сассуоло» присутствовали на матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» на выезде сыграл с «Интером», и остались в восторге от действий Соломона, но игрок через своих представителей дал понять итальянцам, что планирует перебраться в Англию.

Окружение Соломона считает, что после почти трех лет в «Шахтере» игроку пора сменить обстановку. До этого «горняки» отказывались от всех полученных по Манору предложений, но этой зимой агенты игрока постараются подготовить для дончан по-настоящему интересный вариант.

В случае, если Соломон все-таки станет частью обменной сделки между «Шахтером» и «Сассуоло» по Жереми Бога, больше всего экономически от такого трансфера пострадает прежний клуб вингера – «Маккаби» из Петах-Тиквы, которому принадлежит процент от последующей перепродажи футболиста.

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» действует еще два года – до 31 декабря 2023-го.

Источник — Sport5

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 09.12.2021 21:59
    -1
    Дерево и Серии А несовеместимые вещи
    Ссылка
    Saar
    Saar, 09.12.2021 21:58
    -2
    Ну і добре! Таке дерево і не потрібне в Серії А !
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