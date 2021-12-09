Соломон не хочет в Сассуоло. Он предпочтет вариант с клубом из АПЛ

22-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон после почти трех лет проведенных в составе украинской команды может покинуть ее ряды.

Несмотря на то, что слухи связывают Соломона с трансфером в «Сассуоло» в обмен на ивуарийца Жереми Бога, израильский легионер «горняков» предпочел бы перебраться в один из клубов АПЛ, тем более, что не так давно сообщалось о массе вариантов оттуда для футболиста.

Скауты «Сассуоло» присутствовали на матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» на выезде сыграл с «Интером», и остались в восторге от действий Соломона, но игрок через своих представителей дал понять итальянцам, что планирует перебраться в Англию.

Окружение Соломона считает, что после почти трех лет в «Шахтере» игроку пора сменить обстановку. До этого «горняки» отказывались от всех полученных по Манору предложений, но этой зимой агенты игрока постараются подготовить для дончан по-настоящему интересный вариант.

В случае, если Соломон все-таки станет частью обменной сделки между «Шахтером» и «Сассуоло» по Жереми Бога, больше всего экономически от такого трансфера пострадает прежний клуб вингера – «Маккаби» из Петах-Тиквы, которому принадлежит процент от последующей перепродажи футболиста.

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» действует еще два года – до 31 декабря 2023-го.