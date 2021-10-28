Очередь из претендентов. Соломон интересен многим клубам АПЛ

Вингер «Шахтера» пользуется популярностью на Туманном Альбионе

  • 28.10.2021 11:32
  • 1342 просмотра
  • 11 комментариев
Очередь из претендентов. Соломон интересен многим клубам АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Манор Соломон заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

Еще до переезда израильтянина в Украину интерес к нему проявлял «Манчестер Сити», который продолжает отслеживать прогресс Соломона.

«Арсенал» и «Астон Вилла» ранее также приценивались к Соломону, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с «Шахтером» по трансферу вингера в январе.

Также активно за ситуацией вокруг Соломона наблюдают «Тоттенхэм», «Эвертон», «Брайтон» и «Саутгемптон».

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt – 20 миллионов евро.

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Источник — TeamTalk

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 28.10.2021 12:25
    +1
    belerilf1, 28.10.2021 11:45
    в упл все деградирают со временем, это не та лига в которой хочется постоянно выкладываться на полную. но потенциал играть на уровне в топ-лиге у Соломона бешеный, поэтому за ним и следят топы.
    Но он что то и в ЛЧ не особо то себя проявляет. Предсказуемо и однообразно играет.
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    Дмитрий Рыженко, 28.10.2021 11:38
    +1
    Честно говоря, по тому как он сейчас играет 20 мультов это просто грабеж.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 11:53
    0
    Соломона продадут, если не проебут момент, а вот Тете похоже только обратно в Бразилию смогут продать.
    Ссылка
    igor_986
    online
    igor_986, 28.10.2021 11:50
    0
    Он интересен клубам АПЛ в первую очередь тем что это дополнительный рынок сбыта и интереса в Израиле будет к клубу и лиге в целом. Бизнес так что за него будут платить большие деньги именно по этому, хотя сам игрок тоже неплох
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 12:31
    -1
    Дмитрий Рыженко, 28.10.2021 12:25
    Но он что то и в ЛЧ не особо то себя проявляет. Предсказуемо и однообразно играет.
    слишком долго в одной команде с Коноплянкой тренируется
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    Fender
    Fender, 28.10.2021 12:29 (изменен)
    -1
    GREEN DAY belokon, 28.10.2021 12:23
    К чему этот высер? Буяльский уже не молодой, да и тебе напомнить как от вас уходил донецкий Месси - Бернард?
    Не общайся с клоном. Потому что это face_control под меня косит.
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 28.10.2021 12:23
    -1
    Fender, 28.10.2021 11:47
    Буяльский интересен многим клубам чемпионшип
    К чему этот высер? Буяльский уже не молодой, да и тебе напомнить как от вас уходил донецкий Месси - Бернард?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 11:45
    -1
    Дмитрий Рыженко, 28.10.2021 11:38
    Честно говоря, по тому как он сейчас играет 20 мультов это просто грабеж.
    в упл все деградирают со временем, это не та лига в которой хочется постоянно выкладываться на полную. но потенциал играть на уровне в топ-лиге у Соломона бешеный, поэтому за ним и следят топы.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 11:40
    -1
    за 40 млн можно продавать
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.10.2021 11:42
    -5
    Надо продавать.
    По-честному, он уже в основу не проходит. Фернандо с Мудриком его вполне заменят.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 11:47
    -6
    Буяльский интересен многим клубам чемпионшип
    Ссылка
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