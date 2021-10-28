Очередь из претендентов. Соломон интересен многим клубам АПЛ

22-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Манор Соломон заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.
Еще до переезда израильтянина в Украину интерес к нему проявлял «Манчестер Сити», который продолжает отслеживать прогресс Соломона.
«Арсенал» и «Астон Вилла» ранее также приценивались к Соломону, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с «Шахтером» по трансферу вингера в январе.
Также активно за ситуацией вокруг Соломона наблюдают «Тоттенхэм», «Эвертон», «Брайтон» и «Саутгемптон».
Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt – 20 миллионов евро.
Источник — TeamTalk
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По-честному, он уже в основу не проходит. Фернандо с Мудриком его вполне заменят.
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