Очередь из претендентов. Соломон интересен многим клубам АПЛ

22-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Манор Соломон заинтересовал ряд клубов английской Премьер-лиги.

Еще до переезда израильтянина в Украину интерес к нему проявлял «Манчестер Сити», который продолжает отслеживать прогресс Соломона.

«Арсенал» и «Астон Вилла» ранее также приценивались к Соломону, и ныне эти клубы ожидают, что смогут договориться с «Шахтером» по трансферу вингера в январе.

Также активно за ситуацией вокруг Соломона наблюдают «Тоттенхэм», «Эвертон», «Брайтон» и «Саутгемптон».

Напомним, контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt – 20 миллионов евро.

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