Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я жду большего от Соломона и Корниенко»

Наставник «Шахтера» прокомментировал победу над «Черноморцем» в 1/8 финала Кубка Украины (3:0)

  • 27.10.2021 22:21
  • 615 просмотров
  • 12 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я жду большего от Соломона и Корниенко»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца», в котором его команда победила со счетом 3:0.

«Победить — это всегда сложно. Сегодня мы очень хорошо сыграли. Даже в первом тайме, в котором мы не забили, я наслаждался. Все футболисты играли хорошо, и те, которые вышли со старта, и те, которые сыграли во втором тайме.

Кубок Украины для нас очень важен. Игроки, которые сегодня играли в стартовом составе, очень молодые. Когда ты молодой, ты можешь думать, что гол случится как-то автоматически. Думаешь, что ты сможешь забить его, когда захочешь, особенно при таком владении мячом.

Думаю, что в первом тайме нам не хватало футбольной злости, чтобы забить первый гол. Сегодня мне очень понравились Соломон, Тете, Бондаренко, Судаков, Марлос. От Соломона и Корниенко я ожидаю большего. Мы — «Шахтер». Все должны понимать, насколько большая честь играть в «Шахтере». Но это также очень большая ответственность, потому что мы должны играть за эту эмблему и защищать ее. Они — очень хорошие футболисты, у которых есть талант, и я ожидаю от них большего. Педриньо вылетел на три недели, мне очень жаль, — сказал Де Дзерби после матча.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 27.10.2021 22:37
    +3
    mayakovskiy1, 27.10.2021 22:35
    Как насчет очередного домашнего 0-3 от Шахты?)) Ты уже вытер губы?
    А ты вазелином себе смазал после Шерифа, уже зажило?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 27.10.2021 22:35
    +3
    Из всех тренеров кротов этот хвастун и мажор вызывает наименьшие симпатии. Меньше болтали (и более эффективно работали) Фонсека и Каштру. Про Луческу я вообще молчу, он создал эту команду
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 27.10.2021 22:30
    +3
    igogo, 27.10.2021 22:28
    Урезать пайку в столовой и никаких кальмаров с майонезом!
    А как на счёт бананов?
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 27.10.2021 22:43
    +2
    mayakovskiy1, 27.10.2021 22:35
    Как насчет очередного домашнего 0-3 от Шахты?)) Ты уже вытер губы?
    Ты не боишься, что косточка в виде Суперкубка останется последней для ваших негров в этом сезоне? Или ты уже ртом все турниры выиграл?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 22:40
    +2
    mayakovskiy1, 27.10.2021 22:35
    Как насчет очередного домашнего 0-3 от Шахты?)) Ты уже вытер губы?
    Брошенная кость. А вы ее до сих пор вылизываете
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 22:42
    +1
    Mad, 27.10.2021 22:40
    Райо Вальекано 1-0 Барселона а Дынамо и поворотам не разу не ударило этой мертвой барсе,так что тошнотик не тошни,вам играть со вторым составом марика атобусом только
    Макс, тебя уже много раз сегодня забанили. А ты до сих пор тошнишь. Ложись отдыхай
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.10.2021 22:28
    +1
    Урезать пайку в столовой и никаких кальмаров с майонезом!
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 27.10.2021 22:28
    0
    Десасуолло: мы - шахтер, и это всем будет понятно после матча в Мадриде
    Ссылка
    Mad
    online
    Mad, 27.10.2021 22:45
    -1
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 22:42
    Макс, тебя уже много раз сегодня забанили. А ты до сих пор тошнишь. Ложись отдыхай
    Вон шПрота ид... Ота тебе в помощь несенюк прислал ,охраняйте ветки не буду вам мешать разпятилетние
    Ссылка
    Mad
    online
    Mad, 27.10.2021 22:44
    -1
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 22:40
    Брошенная кость. А вы ее до сих пор вылизываете
    Ты на смену заступил сменил Фаньку ветки на ночь охранять ,,,так брошенная кость вам раз в пять лет золотая то серебро грызли и радовались ,а теперь этой костью раз в пять лет не нарадуетесь
    Ссылка
    Mad
    online
    Mad, 27.10.2021 22:40
    -4
    DK1961, 27.10.2021 22:28
    Десасуолло: мы - шахтер, и это всем будет понятно после матча в Мадриде
    Райо Вальекано 1-0 Барселона а Дынамо и поворотам не разу не ударило этой мертвой барсе,так что тошнотик не тошни,вам играть со вторым составом марика атобусом только
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 27.10.2021 22:35
    -4
    DK1961, 27.10.2021 22:28
    Десасуолло: мы - шахтер, и это всем будет понятно после матча в Мадриде
    Как насчет очередного домашнего 0-3 от Шахты?)) Ты уже вытер губы?
    Ссылка
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