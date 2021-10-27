Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я жду большего от Соломона и Корниенко»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца», в котором его команда победила со счетом 3:0.

«Победить — это всегда сложно. Сегодня мы очень хорошо сыграли. Даже в первом тайме, в котором мы не забили, я наслаждался. Все футболисты играли хорошо, и те, которые вышли со старта, и те, которые сыграли во втором тайме.

Кубок Украины для нас очень важен. Игроки, которые сегодня играли в стартовом составе, очень молодые. Когда ты молодой, ты можешь думать, что гол случится как-то автоматически. Думаешь, что ты сможешь забить его, когда захочешь, особенно при таком владении мячом.

Думаю, что в первом тайме нам не хватало футбольной злости, чтобы забить первый гол. Сегодня мне очень понравились Соломон, Тете, Бондаренко, Судаков, Марлос. От Соломона и Корниенко я ожидаю большего. Мы — «Шахтер». Все должны понимать, насколько большая честь играть в «Шахтере». Но это также очень большая ответственность, потому что мы должны играть за эту эмблему и защищать ее. Они — очень хорошие футболисты, у которых есть талант, и я ожидаю от них большего. Педриньо вылетел на три недели, мне очень жаль, — сказал Де Дзерби после матча.