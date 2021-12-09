В пятницу, 10-го декабря, состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» встретится с «Десной». Поединок пройдет в Кропивницком на стадионе «Зирка» имени С.Березкина и начнется в 19:30.
«Ингулец» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Ингулец» – «Десна» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Десна».
Источник — Sport.ua
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