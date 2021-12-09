ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Майконом

Новое соглашение с бразильским полузащитником рассчитано до конца декабря 2025 года

  • 09.12.2021 19:47
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ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер продлил контракт с Майконом
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский центральный полузащитник Майкон продолжит выступать за донецкий «Шахтер».

В четверг, 9 декабря, футболист подписал новый контракт, который рассчитан еще на четыре года — до 31 декабря 2025 года.

Майкон присоединился к «Шахтеру» летом 2018 года и быстро стал одним из важных исполнителей в команде. Он провел в составе «оранжево-черных» 97 поединков во всех турнирах и забил 8 мячей. Бразилец — двукратный чемпион Украины (2019, 2020), обладатель Кубка (2019) и Суперкубка Украины (2021).

В текущем сезоне Майкон сыграл за «Шахтер» 25 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €7 миллионов.

Ранее «Шахтер» продлил контракты с 34-летним форвардом Жуниором Мораесом и 30-летним полузащитником Аланом Патриком.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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