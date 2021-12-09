Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчук пожалел Динамо. Жезуш — перепуганный»

Специалист прокомментировал поражение киевлян от «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:2)

  • 09.12.2021 17:45
  • 3489 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчук пожалел Динамо. Жезуш — перепуганный»
© ФК Динамо Киев. Роман Яремчук

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями от поражения команды Мирчи Луческу от «Бенфики» (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Если кто-то думает, что то, что «Динамо» заняло последнее место в группе — сенсация… Нет, ребята. Это «Барселона» узнала, что, оказывается, есть Лига Европы. Они двадцать лет не знали, что такой турнир есть. Вот это — сенсация.

Игра не получилась. Мне она не понравилась. «Бенфика», явный фаворит, забила два гола и начала второй тайм играть от обороны… Кто-то подумал, что это похоже на матч с «Баварией». Нет, «Бавария» бросила играть после 2:0. А тут отошли назад и оборонялись. Победители так не играют. Жезуш — перепуганный тренер, это можно смело говорить.

Я не согласен с Луческу по поводу того, что «Динамо» хорошо играло с сильными командами. Хорошо играли с «Баварией» второй тайм. Можно где-то с натяжкой вспомнить матч с «Барселоной». Хотя, я считаю, что футбола там не было.

«Динамо» могло с первой минуты уже пропустить. Но Яремчук пожалел», — рассказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Бугор
    Бугор, 09.12.2021 17:51
    0
    Уже исправили молодцы
    Ссылка
    Бугор
    Бугор, 09.12.2021 17:49
    0
    Специалист прокомментировал поражение киевлян от «Бенфики» в Лиге чемпионов (1:2)
    А почему не 2-2
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