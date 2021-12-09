Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил о том, что цель команды – выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:
«Как «Бавария» мы стремимся стать одним из фаворитов на титул. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в следующий раз в плей-офф».
Вчера «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов разгромила «Барселону» 3:0. Чемпионы Германии выиграли свою группу с максимальным результатом (18 очков).
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