Жуниор МОРАЕС: «Я обожаю Украину. И рад остаться в Шахтере»

Форвард прокомментировал продление контракта с клубом

  • 09.12.2021 13:40
  • 1070 просмотров
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Я обожаю Украину. И рад остаться в Шахтере»
© shakhtar.com

Форвард Жуниор Мораес прокомментировал решение продлить контракт с «Шахтером» до лета 2022 года.

– Ты продлил контракт с «Шахтером». Не было и мысли уходить в другой клуб или завершать карьеру?
– Я в Украине практически 10 лет. И всегда, когда наступает момент решать, что делать в будущем, перевешивает любовь, и особенно отношение к стране. Моя семья тоже обожает Украину. И так же с ФК «Шахтер». Поэтому я очень счастлив, что могу продолжать здесь. И я хочу поблагодарить клуб за все.

– Какой твой самый счастливый момент в «Шахтере» за три с половиной года?
– Без сомнений, это первый титул с «Шахтером». Особенный момент для меня, я очень ждал его. То, как я держал первый трофей здесь, запомнится навсегда.

– Как ты считаешь, в эти шесть месяцев возможно показать высокий уровень и стать одним из лучших?
– Моя цель – всегда помогать команде побеждать, потому что мы – лидеры. Важны и голы, и ассисты. Я возвращаюсь еще сильнее и хочу побить еще больше рекордов.

– Как прошло твое восстановление после травмы? Готов играть в полную силу?
– Самое главное, что я восстанавливался с лучшими профессионалами в этой области. Все это дало мне большую уверенность, чтобы я вернулся на высочайший уровень. Физически чувствую себя очень хорошо. Жду момента, когда смогу постоянно играть.

– Какой гол для тебя самый яркий и важный?
– Понятно, что важны голы в классико в ворота нашего главного соперника «Динамо», но также есть мяч в Лиге чемпионов в ворота «Лиона» во Франции – второй в том матче. Он был очень красивым. Этот гол особенный и тоже мне навсегда запомнится.

– Что хочешь сказать болельщикам, которые тебя всегда поддерживают?
– Поблагодарить за большую любовь абсолютно всех болельщиков. Я получил много сообщений поддержки во время своего восстановления. Спасибо вам большое. Я люблю каждого из вас! Вместе мы построим красивую историю.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 09.12.2021 14:30 (изменен)
    +2
    romanchik.8409, 09.12.2021 14:11
    Дайте новость о Сенкеве трансгендере и Селе истеричке
    Там не столько Селезнев поразил (с ним давно уже все понятно), как тренер Леонов, который назвал себя "непростым человеком" при это "на Украине" со связями. Такое ощущение, что украинский футбол вообще и в частности в Закарпатской области захватили какие-то гопники и бандиты.
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    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 09.12.2021 14:11
    0
    Дайте новость о Сенкеве трансгендере и Селе истеричке
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