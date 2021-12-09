Украинцы 10-й раз уступили в гостях португальцам в Лиге (Кубке) чемпионов

Поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:2) стало 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с португальцами в Лиге (Кубке) чемпионов. 7 раз уступало на выезде соперникам из Португалии «Динамо», 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». В свою очередь 4 поражения нанесла в родных стенах украинцам «Бенфика», 3 - «Порту», 2 - «Спортинг» и 1 - «Боавишта».
10 гостевых поражений украинских клубов от команд из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
08.04.1987
|
1/2
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Порту
|
1:2
|
2.
|
07.03.1990
|
1/4
|
Днепр
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Бенфика
|
0:1
|
3.
|
01.04.1992
|
ГТ
|
Динамо
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Бенфика
|
0:5
|
4.
|
19.09.2001
|
ГТ1
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Боавишта
|
1:3
|
5.
|
12.12.2007
|
ГТ
|
Динамо
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Спортинг
|
0:3
|
6.
|
04.11.2008
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Спортинг
|
0:1
|
7.
|
13.09.2011
|
ГТ
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Порту
|
1:2
|
8.
|
24.10.2012
|
ГТ
|
Динамо
|
Олег БЛОХИН
|
Порту
|
2:3
|
9.
|
01.11.2016
|
ГТ
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Бенфика
|
0:1
|
10.
|
08.12.2021
|
ГТ
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика
|
0:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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