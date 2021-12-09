Украинцы 10-й раз уступили в гостях португальцам в Лиге (Кубке) чемпионов

Поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:2) стало 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с португальцами в Лиге (Кубке) чемпионов. 7 раз уступало на выезде соперникам из Португалии «Динамо», 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». В свою очередь 4 поражения нанесла в родных стенах украинцам «Бенфика», 3 - «Порту», 2 - «Спортинг» и 1 - «Боавишта».

10 гостевых поражений украинских клубов от команд из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов