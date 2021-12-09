Украинцы 10-й раз уступили в гостях португальцам в Лиге (Кубке) чемпионов

Из португальских команд чаще других побеждала дома наши клубы «Бенфика»

  • 09.12.2021 11:52
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Украинцы 10-й раз уступили в гостях португальцам в Лиге (Кубке) чемпионов
© ФК Динамо

Поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:2) стало 10-м для украинских клубов в гостевых баталиях с португальцами в Лиге (Кубке) чемпионов. 7 раз уступало на выезде соперникам из Португалии «Динамо», 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». В свою очередь 4 поражения нанесла в родных стенах украинцам «Бенфика», 3 - «Порту», 2 - «Спортинг» и 1 - «Боавишта».

10 гостевых поражений украинских клубов от команд из Португалии в Лиге (Кубке) чемпионов

 

Дата

Стадия

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

08.04.1987

1/2

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Порту

1:2

2.

07.03.1990

1/4

Днепр

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Бенфика

0:1

3.

01.04.1992

ГТ

Динамо

Анатолий ПУЗАЧ

Бенфика

0:5

4.

19.09.2001

ГТ1

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Боавишта

1:3

5.

12.12.2007

ГТ

Динамо

Олег ЛУЖНЫЙ

Спортинг

0:3

6.

04.11.2008

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Спортинг

0:1

7.

13.09.2011

ГТ

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Порту

1:2

8.

24.10.2012

ГТ

Динамо

Олег БЛОХИН

Порту

2:3

9.

01.11.2016

ГТ

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Бенфика

0:1

10.

08.12.2021

ГТ

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика

0:2

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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