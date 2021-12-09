Сергей ПАЛКИН: «Переживали, сможет ли Мораес вообще играть в футбол»

Генеральный директор клуба оценил продление контракта с форвардом

  • 09.12.2021 11:11
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Сергей ПАЛКИН: «Переживали, сможет ли Мораес вообще играть в футбол»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как клуб принял решение продлить контракт с форвардом Жуниором Мораеса.

Договор продлен до лета 2022 года.

– Сергей Анатольевич, почему решили продлить контракт с Жуниором? Чья это была инициатива?
– У Жуниора была серьезная травма. Мы все переживали, как он после нее вернется, сможет ли он вообще продолжить играть в футбол. Но в последние дни тренировок результаты и уровень, которых мы ожидали и которые он показывает, обнадеживают. Это дает нам надежды на то, что он вернется на прежний уровень. Собственно, эти последние дни и были причиной того, что мы решили продлить контракт с Мораесом на полгода. Почему на полгода? Потому что он пережил достаточно серьезную травму. После таких травм сложно вернуться на прежний уровень, но мы все же верим в Жуниора, потому что он сделал для нас очень много. Он два сезона подряд становился лучшим голеадором чемпионата, забил в общей сложности 61 гол. Для нас Мораес – очень серьезная боевая единица. Все мы верим, что он вернется на прежний уровень, поэтому сели за стол и подписали продление контракта.

– Вы уже подчеркнули, что Мораес дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как считаете, сможет ли он после травмы и такого длительного восстановления стать хотя бы одним из лучших за эти шесть месяцев?
– Прежде всего хочется подчеркнуть, что он очень большой профессионал. Ему 34 года, но его физические кондиции достаточно серьезные. Он за собой очень следит – это пример для нашей молодежи. Все мы – и тренерский штаб, и менеджмент – верим, что он все-таки вернется на прежний уровень. То, как он себя ведет, как позиционирует, его профессиональное отношение к делу, тренировочный процесс, – мы верим, что все вместе это даст результат.

– Можете вспомнить самый важный или запоминающийся гол Жуниора в «Шахтере»?
– Мне запомнился гол «Лиону». Насколько я помню, он тогда забил два гола, но один из них очень запомнился. Это была очень важная игра, и соперник был очень сильный. После того гола болельщики «Лиона» говорили: вы покупаете игроков за 20–30 миллионов евро, а вот смотрите, какой шикарный футболист и какие голы он вам «наклепал». Если навскидку, то именно это.

– Жуниору, к сожалению, не удалось в этом сезоне выйти в составе «Шахтера» на официальную игру, однако какие отзывы тренерского штаба о нем?
– Очень положительные. Опять же, серьезная травма, все были в неведении. Но та неделя, которую он тренируется, собственно, и есть причина того, что было решено попробовать. Мы верим, что опыт, который у него есть, растерять невозможно. Жуниор нам очень пригодится, в чемпионате Украины особенно, потому что он знает, как забивать голы, как побеждать и завоевывать трофеи. Это самое главное, чего не отберет ни одна травма. Для нас сегодня это, по большому счету, главный актив, который у него есть. Физическое состояние? По крайней мере наши тренерский и медицинский штабы будут делать все возможное, чтобы вернуть его на тот уровень, на котором он был раньше. Хотя, повторюсь, в тренировочном процессе он выглядит очень и очень хорошо.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sl1d3r1985
    online
    sl1d3r1985, 09.12.2021 11:15 (изменен)
    0
    Бедненький , ночами у койки в лазарете глаз не смыкал , так переживал ! тяжела жизнь хрен его кто он там в Шахтере
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