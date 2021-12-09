Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы должны были побеждать»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели. Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, стало труднее. Иногда начинаешь спешить - мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», - сказал Лопетеги.