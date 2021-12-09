Зальцбург
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Севилья
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы должны были побеждать»

Наставник «Севильи» – о поражении от «Зальцбурга»

  • 09.12.2021 07:18
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Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Мы должны были побеждать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от австрийского «Зальцбурга» (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели. Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, стало труднее. Иногда начинаешь спешить - мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», - сказал Лопетеги.

Источник — УЕФА

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