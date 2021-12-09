8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе G. РБ «Зальцбург» выиграл у испанской «Севильи» (1:0).
Лига чемпионов
Группа G. 6-й тур
РБ Зальцбург – Севилья – 1:0
Гол: Окафор, 50.
ГОЛ! 1:0. Окафор, 50 мин.
События матча
|64'
|Хоан Хордан (Севилья) получает красную карточку.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Зальцбург).
Источник — Sport.ua
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